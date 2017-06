Instagram permet à tous ses utilisateurs de cacher leurs photos

Instagram vient de déployer sa fonctionnalité d’archivage à l’ensemble de ses utilisateurs. Désormais, au lieu de supprimer une photo, l’utilisateur pourra simplement la cacher.

La fonctionnalité d’archivage a été lancée il y a environ un mois. Toutefois, Instagram vient tout juste de la rendre disponible à tous ses utilisateurs, ce qui n’était pas le cas jusqu’ici. Au lieu d’effacer complètement des photos, l’utilisateur peut désormais la cacher. Seul lui pourra y avoir accès, mais les commentaires et les likes seront conservés.

Cette fonctionnalité permet de maintenir des photos inaccessibles au public pendant un certain temps. Il est possible de rendre les photos de nouveau accessibles par la suite. Instagram a décidé de développer cet outil afin de laisser plus de contrôle à ses utilisateurs qui peuvent désormais avoir plus de flexibilité dans le choix de leurs photos.



Pour activer la fonctionnalité d’archivage, il suffit de cliquer sur « … » en haut à droite de l’écran puis d’appuyer sur « archiver ». La mise à jour est disponible dès à présent sur iOS et Android.



