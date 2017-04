Instagram atteint les 700 millions d’utilisateurs en copiant Snapchat

Instagram a encore atteint un nouveau palier puisque le service de partage de photos vient d’atteindre les 700 millions d’utilisateurs. Instagram a notamment connu une fulgurante croissance durant ces derniers mois.

Instagram a annoncé la nouvelle hier à ses utilisateurs sur son blog officiel. Si Facebook (la maison mère) a déjà atteint le milliard d’utilisateurs depuis un moment, Instagram pourrait également l'atteindre en peu de temps.

En effet, le nombre d’utilisateurs a récemment tendance à augmenter de plus en plus vite. Les derniers 100 millions utilisateurs ont rejoint le réseau social plus rapidement que jamais auparavant. Cette forte croissance est due aux efforts en termes de nouvelles fonctionnalités de la part de Facebook. Il est toutefois à noter que pour la plupart des dernières fonctionnalités, Facebook s’est directement inspiré du concurrent Snapchat. En effet, Instagram a vu s’introduire les Stories par exemple. Le service de partage de photos n’a pas fini de s’améliorer puisque Facebook prévoit encore de nouvelles fonctionnalités.



