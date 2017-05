Instagram Direct supporte désormais le format paysage et les liens web

Instagram ajoute deux nouvelles fonctionnalités à son service de messagerie Instagram Direct. Désormais, il sera possible d’envoyer des liens web et des photos en format portrait ou paysage.

Instagram n’arrête pas de se renouveler en ajoutant de nouvelles fonctionnalités. Instagram Direct, qui permet d’envoyer des messages privés à ses amis voit arriver deux nouvelles fonctionnalités. Les utilisateurs n’auront plus à recadrer leurs photos avant de les envoyer puisque Instagram Direct supporte désormais le format portrait et paysage. Les utilisateurs pourront visualiser une vidéo ou une photo directement dans le format dans lequel elle a été prise.

Par ailleurs, le service Instagram Direct accueille également une autre fonctionnalité qui permet d’envoyer des liens web. Les utilisateurs pourront à partir de maintenant s’envoyer des liens vers d’autres sites web depuis Instagram Direct. Le service supporte également les liens vers des numéros de téléphone ou des adresses email.



Les liens web sont disponibles dès maintenant sur iOS et Android. La mise à jour du format paysage et portrait est disponible sur iOS et plus tard sur Android.



