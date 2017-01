Instagram : le live dans les Stories est enfin disponible en France

En novembre dernier, Instagram avait annoncé l’arrivée du live dans ses Stories. Le déploiement de la nouvelle fonctionnalité s’est fait de façon progressive et jusqu’à présent plusieurs pays n’étaient pas concernés. Pourtant, cette semaine le mode Live va enfin être disponible pour tous les utilisateurs d’Instagram au niveau mondial.



Pour publier des vidéos en direct sur Instagram c’est assez simple. Vous devez activer le mode live dans l’appareil photo de Stories ou alors il vous suffit de balayer l’écran à droite pour commencer à enregistrer une vidéo. Vous pourrez également accéder aux vidéos live les plus populaires depuis l’onglet recherche.



Les vidéos live sont éphémères sur Instagram. Une fois visionnée, vous ne pouvez plus regarder une nouvelle fois la vidéo. Pour avoir accès au « Live Stories » vous devrez télécharger la dernière version d’Instagram.

>>>>>>> Lire aussi : L'application Twitter permet désormais de lancer des directs vidéo