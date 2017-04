Instagram fonctionne désormais en mode hors ligne

Durant la conférence F8, Facebook a dévoilé les nouvelles fonctionnalités de son service Facebook Messenger et la possibilité d’utiliser Instagram sans connexion pour les smartphones et tablettes qui tournent sous Android. Cela vous permet ainsi de continuer à naviguer dans l’application et créer de nouveaux posts tout en étant hors ligne.



Le principe est le suivant : tous les posts que votre mobile aura pu charger quand il était connecté à un réseau WiFi ou 3G/4G seront visibles et vous pourrez les commenter, les Liker ou les sauvegarder. Vous pourrez notamment créer vos propres posts. Toutes ces actions effectuées hors ligne seront en attente et exécutées une fois la connexion retrouvée.



Cette amélioration du service d’Instagram devrait rendre le réseau social plus facile à utiliser notamment dans les pays où la connexion internet n’est pas toujours très bonne et peut sauter par intermittences.



Ce n’est pas encore le cas mais il sera intéressant de voir s’il va être possible d’utiliser la fonction « Stories » également hors connexion sachant que 200 millions de personnes parmi les 600 millions d’utilisateurs d’Instagram sur smartphones et tablettes postent avec cette fonction identique à celle de Snapchat quotidiennement.



Enfin, Instagram a récemment ajouté de nouvelles fonctionnalités comme la possibilité de prendre des selfies avec des stickers ou encore de créer des albums avec les posts que vous avez sauvegardés.