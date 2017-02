Instagram : vous pourrez désormais partager plusieurs photos dans un même post

D’après de multiples sources, la fonctionnalité « Multi-photo » pourrait être disponible à tous les utilisateurs d’ici peu. Instagram est en effet en train de tester sa nouvelle fonctionnalité dans la dernière version d'Android en bêta. La fonctionnalité « Multi-photo » permet de publier en un seul post plusieursphotos sous la forme d’album. Jusqu’à présent, Instagram réservait l’utilisation de cet outil seulement aux annonceurs. Toutefois, il semblerait que les 600 millions d’utilisateurs pourraient bientôt profiter de cette nouveauté.

1 post : 10 photos maximum

L’utilisation de « Multi-photo » reste simple. Vous devez tout d’abord appuyer longuement sur la caméra plutôt qu’un simple appui. Ensuite, vous pouvez sélectionner jusqu’à 10 photos maximum. Enfin, il est possible d’appliquer un seul filtre pour toutes les photos ou alors un filtre différent par photo. Votre « album » est enfin créé et vous pouvez le publier en une seule fois. Vos abonnés ou les autres utilisateurs pourront aimer et commenter non seulement votre publication, mais également chaque photo séparément.



La fonctionnalité qui est encore en version bêta présente malheureusement quelques bugs avec notamment l’apparition de messages d’erreur. Instagram ne sait pas encore exprimer sur les problèmes rencontrés ni sur la date de déploiement. La fonctionnalité sera disponible sur iOS et Android.

>>>>>>> Lire aussi : Instagram : le live dans les stories est enfin disponible en France