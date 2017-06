Instagram : il est désormais possible de partager le replay des vidéos live pendant 24 heures

Instagram permet désormais d’étendre la durée de vide des vidéos live. Il est en effet possible de partager le replay des vidéos en direct pendant 24 heures.

Avec sa nouvelle mise à jour, Instagram ajoute une nouvelle fonctionnalité : le replay des vidéos live. Ce nouvel outil donne la possibilité à un maximum d’abonnés de disposer de plus de temps pour visualiser les vidéos live.

Lorsqu’un utilisateur décide d’arrêter la diffusion en direct, il pourra désormais choisir d’activer ou non l’option qui permet de partager le replay pendant 24 heures. À noter qu’il est également possible d’enregistrer la vidéo sur la pellicule photo. Si l’utilisateur choisit d’activer l’option de partage, la vidéo sera automatiquement intégrée à ses Stories.

On reconnaît un replay d’une vidéo live parmi les Stories grâce à une icône « play » (lecture) en bas de la photo de profil. Il est possible d’avancer ou de reculer la vidéo replay de 15 secondes. Les commentaires et les likes sont également conservés. Enfin, la vidéo disparaît complètement une fois 24 heures passées.



La nouvelle mise à jour Instagram est disponible dès à présent sur iOS et Android.



