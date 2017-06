Instagram veut réguler les publications sponsorisées

Désormais, les utilisateurs qui publieront des photos sponsorisées devront l’indiquer clairement. Avec la montée des "influenceurs" et des publications déguisées, Instagram veut régulariser le marché. Il est de plus en plus fréquent de voir des publications mettant en avant des produits pour blanchir les dents, pour du thé amincissant, etc. Les Instagrammeurs ne sont malheureusement pas tous honnêtes et ne stipulent pas toujours qu’ils sont payés pour afficher les photos de ces produits. La FTC, qui régule le commerce américain, a été la première organisation à tirer le signal d’alarme concernant ces publicités cachées.

Face à cette montée de publications sponsorisées, Instagram a donc développé un outil qui permet de mieux les identifier. Désormais en haut de la publication la mention « partenariat payant avec » suivi du nom de la marque. La marque apparaitra également dans le commentaire.



Pour l’instant, l’outil est en phase de test avec un petit groupe d’utilisateurs. Instagram a déclaré que la compagnie n’hésitera pas à sanctionner les utilisateurs qui ne respecteront pas la nouvelle réglementation lorsque l’outil sera officiellement lancé.



