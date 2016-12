Instagram Stories : des stickers, un mode main-libre et plein d’autres nouveautés

Instagram a introduit de nouvelles fonctionnalités dans sa dernière mise à jour. Les utilisateurs peuvent désormais ajouter des stickers à leurs stories, utiliser le mode mains-libres ou écrire plus de texte.



Instagrams s’inspire de plus en plus de Snapchat et lance aujourd’hui dans ses Stories plusieurs stickers. En plus d’en choisir en fonction de votre créativité et votre humeur, Instagram vous propose des stickers en fonction de votre localisation, de la météo ou de l’heure. Une fois votre photo prise, il vous suffira de cliquer sur l’icône en haut à droite de l’écran. Instagram a également créé des stickers spéciaux pour la période de Noël qui évolueront en fonction de l’année.



La nouvelle mise à jour apporte également d’autres nouveautés telles que le mode mains-libres. Jusqu’à présent, pour prendre une vidéo il fallait gardait son pouce appuyer sur l’écran de son smartphone. C’est désormais terminé puisqu’il suffira de taper une fois pour lancer la vidéo et une autre fois pour l’arrêter. Les utilisateurs pourront donc laisser plus de place à leur imagination pour créer de nouvelles vidéos.



Enfin, Instragram Stories vous permet désormais d’ajouter plus de texte à vos photos. Il est désormais possible d’écrire plusieurs lignes, à plusieurs endroits sur une même photo. Toutes ces nouveautés sont disponibles sur iOS et Android.

