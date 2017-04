Instagram Stories surpasse Snapchat avec 200 millions d’utilisateurs

Facebook semble bien décidé à affirmer sa domination dans le monde du réseau social. L’entreprise détient notamment WhatsApp qui dépasse les milliards d’utilisateurs actifs tout comme Facebook Messenger. Maintenant, c’est au tour de sa filiale Instagram d’afficher son succès en surpassant Snapchat. Si l’application à l’origine des vidéos éphémères avait annoncé 161 millions d’utilisateurs avant son entrée en bourse, Instagram Stories en a recensé 200 millions sur sa plateforme. Un succès obtenu grâce à une politique particulièrement efficace de Facebook.

En effet, le géant des réseaux sociaux s’est beaucoup inspiré de Snapchat pour les nouvelles fonctionnalités d’Instagram. Si Snapchat a ouvert la voie à des « autocollants 3D » faisant appel à la réalité augmentée, Instagram a répondu récemment avec Pinning qui en reprend les grandes lignes, mais va plus loin avec l’ajout d’un calendrier vidéo. Il est ainsi possible de programmer l’apparition des textes et des autocollants. De même, la personnalisation d’autocollant Snapchat Scissors a trouvé son équivalent dans Selfie Stickers d’Instagram.

Le lancement d’Instagram Stories n’a pas profité à Snapchat qui a connu une croissance en baisse de 82 %. Maintenant, la valeur de ses actions a chuté de 1,5 % à la suite de cette annonce.

