L’ «Instant Tethering» d’Android est enfin disponible

Google avait annoncé son nouvel outil l’ « Instant Tethering » en janvier dernier. La fonctionnalité qui permet une connexion unique pour plusieurs appareils est enfin disponible. L’« Instant Tethering » sera toutefois disponible pour les appareils Nexus et Pixel, uniquement, dans un premier temps.



L’Instant Tethering est une nouvelle fonctionnalité Android qui permet de connecter automatiquement plusieurs appareils sélectionnés depuis un même point Wi-Fi. Cet outil permet de s’assurer que tous les appareils Android restent connectés sans devoir activer le partage de connexion à chaque fois. Concrètement, si vous disposez de plusieurs tablettes Android, il sera possible de les connecter toutes au même smartphone qui deviendra alors le "modem" de votre petit réseau.



La nouvelle fonctionnalité est désormais disponible et en cours de déploiement sur les smartphones et les tablettes Pixel, Pixel XL, Nexus 6, Nexus 5X, or Nexus 6P. Ces appareils doivent bien entendu être équipés d’Android 7.1.1 au minimum et être connectés au même compte Google.

Désormais, une fois l’ « Instant Tethering » activé, vous n’aurez plus à entrer de mot de passe ou activer le partage de connexion à chaque fois. De plus, afin d’éviter de consommer trop de batterie, la connexion sera désactivée au bout de 10 minutes d’inactivité sur l’un des appareils.

