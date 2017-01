Comment Intel compte s'imposer dans les grandes surfaces

Après Amazon et ses supermarchés sans queue ni caisses, Intel se lance également le défi de changer la manière dont nous consommons. Intel voudrait notamment mettre en place un système de capteurs qui nous aiderait dans la façon de faire nos courses.

La compagnie prévoit de lancer un système baptisé « Responsive Retail Platform ». Ce système fonctionnerait autour d’un ensemble de capteurs et de logiciels. La nouvelle technologie d’Intel permettrait entre autres de ne jamais avoir de rayon ou d’étagère vide. Le système aiderait surtout le magasin pour le suivi de ses stocks. Objectif : qu’aucun consommateur ne reparte les mains vides, sans avoir trouvé ce qu'il était venu chercher. De plus, la technologie serait aussi capable de vérifier si le produit est affiché au bon prix de vente.

Intel prévoit d’investir plus de 100 millions de dollars dans ce nouveau projet sur les 5 années à venir. Pour le moment, on ignore encore le design et le rendu final de ce nouveau projet. Mais le système permettrait aux magasins d’avoir non seulement un meilleur suivi de leurs stocks, mais également d’avoir un retour concernant le comportement des consommateurs. En attendant, Intel teste encore son robot Tally dans plusieurs commerces d’Amérique du Nord. On risque donc d’attendre encore un bon moment avant de voir des robots dans notre supermarché du coin.



