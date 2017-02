Intel voudrait courber les ordinateurs portables

L’industrie des PC accuse actuellement une perte de vitesse qui contraint certaines entreprises à diversifier leurs offres. Alors que les smartphones sont en marche vers les écrans souples, les ordinateurs portables pourraient également épouser cette tendance à en croire ce brevet déposé par Intel. Car même si les brevets restent parfois à un stade théorique, ils permettent d’avoir une idée de l’orientation d’une entreprise.

PC portable hybride et incurvé

Celui d’Intel date de novembre avec la mention « dispositif électronique avec écran détachable amovible ». D’après les schémas dévoilés par le site The Leaker, Intel travaillerait sur un ordinateur hybride dans le même registre que la gamme Surface de Microsoft. Mais le géant des processeurs va plus loin avec le design incurvé de l’écran et du clavier. Ce périphérique pourrait d’ailleurs embarquer une batterie tout comme l’écran qui servira de tablette une fois détachée d’après The Leaker.

Les rumeurs disent que ce produit sera lancé avec la huitième génération du processeur Intel Core. Une mode d’économie de la batterie s’enclencherait automatiquement lorsque les deux composants se séparent. Mais en attendant, Intel travaille actuellement sur le Project Alloy, un casque de réalité augmentée.

