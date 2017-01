Une intelligence artificielle capable de diagnostiquer un cancer de la peau

Vous ne serez bientôt plus obligé de vous déplacer pour vous faire analyser vos grains de beauté suspects. Des chercheurs viennent de développer une intelligence artificielle qui serait capable de diagnostiquer un cancer de la peau aussi bien qu’un dermatologue.



Le chercheur Andre Esteva et ses collègues de l’université de Stanford ont mis au point une intelligence artificielle capable de faire la distinction entre un grain de beauté bénin et une tumeur de la peau. Pour développer cette technologie, les chercheurs ont utilisé le système de reconnaissance d’image conçu par Google.



C’est à travers un algorithme d’apprentissage profond que les chercheurs ont créé l’IA. Ils ont en effet soumis le système de reconnaissance à 130 000 images afin de faire la distinction entre un simple grain de beauté et un potentiel mélanome. Dans les premiers tests, l’intelligence artificielle s’est montrée aussi précise qu’un dermatologue avec une performance d’au moins 91 %.



Cette technologie pourrait être très utile dans le domaine médical puisque le cancer de la peau touche de plus en plus de personnes, notamment aux États-Unis. De plus, on peut facilement imaginer l’IA être intégrée dans une application où un utilisateur pourrait depuis chez lui, en utilisant son smartphone, prendre une photo de son grain de beautéet savoir s’il s’agit d’une tumeur potentielle.

