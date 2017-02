L’intelligence artificielle de Facebook vous permet de rechercher une photo

Facebook lance une nouvelle fonctionnalité à partir de la reconnaissance d’images. Il sera bientôt possible de rechercher une photo sur Facebook en tapant des mots clés.



Grâce à une intelligence artificielle, Facebook a amélioré sa barre de recherche. Désormais, si vous voulez retrouver une photo il suffira de taper des mots-clés dans cette barre. Facebook vous proposera en premier les photos ou les images de vos contacts qu'il pense correspondre le plus à votre description. En bas de la liste, il vous proposera également des photos qui pourraient potentiellement vous intéresser.



Pour développer cet outil, la compagnie a entrainé un réseau neuronal à identifier les éléments qui apparaissent sur les images. L’intelligence artificielle vous proposera donc dans un premier temps, des photos qui représentent les mots clés que vous avait tapé ou qui contiennent ces mots. Lorsque la recherche est plus subjective, l’intelligence artificielle va faire le lien avec les commentaires liés aux images.



La reconnaissance d’image utilisée est ici semblable à ce que proposeiOS 10 ou Google Photos. Facebook avait déjà utilisé ce système pour décrire les images en audio pour les utilisateurs non voyants. La nouvelle fonctionnalité est pour l’instant disponible pour les utilisateurs américains. On ignore encore à partir de quand elle sera déployée mondialement.

