Une intelligence artificielle (presque) imbattable au Poker

Après les échecs et le jeu de Go, l’intelligence artificielle s’attaque désormais au poker, et elle obtient là aussi des résultats qui feraient pâlir d’envie les humains. Le programme Libratus, développé à la Carnegie Mellon University, est sorti de sa première journée d’un tournoi de poker contre des professionnels, où il a écrasé sa concurrence.

Les quatre adversaires de Libratus pour cette première séance étaient donc quatre joueurs de poker professionnels : Jason Les, Dong Kim, Daniel McAulay et Jimmy Chou. À l’issue de la première journée de tournoi, l’IA avait déjà dérobé près de 82 000 dollars à ses adversaires. Dans les jours suivants, elle a creusé son avance, jusqu’à afficher un gain de 193 000 dollars. Si la partie semblait proche d’être terminée, les joueurs humains se sont défendus dans les dernières journées pour réduire considérablement son avance à 51 000 dollars.

Le tournoi doit se poursuivre sur un total de 20 jours, soit jusqu’au 30 janvier prochain, et à ce stade tout semble encore possible. La performance de Libratus est souvent comparée à celle d’une autre IA qui avait tenté de battre des humains au poker : Claudico, qui avait participé à son premier tournoi en 2015. À l’époque, le robot avait perdu face à ses adversaires humains, mais cette année, les joueurs louent les progrès considérables effectués par la machine : « Libratus joue beaucoup mieux que Claudico lors du précédent challenge. Avant le flop, l’IA utilise des stratégies très variées, qui sont très difficiles, voire impossibles pour un humain d’aligner correctement dans son esprit, mais Libratus y arrive très bien pour l’instant ».