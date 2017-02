Avion, train, voiture : Eutelsat veut vous connecter partout

Satellite Ka-SatExpert en télécommunications, le groupe français Eutelsat veut étendre son activité en proposant une offre d’accès à Internet à bord des avions de ligne.

Actuellement, la connexion en vol est accessible le plus souvent sur des long-courriers, comme au-dessus du Pacifique en Amérique du Nord ou encore dans les pays du golfe. L’offre européenne est, quant à elle, plutôt faible avec FlyNet chez Lufthansa ou encore Gogo chez Air France, lequel devrait être effectif en 2017.



Pour sa part, Eutelsat s’est allié avec les compagnies Finnair, SAS, Saudi Airlines et El Al. Travaillant avec plusieurs prestataires, il ne fournit pas le service, uniquement son satellite KA-SAT. « Nous apportons les technologies spatiales. Panasonic s’occupe d’équiper les avions pour qu’ils puissent recevoir le signal provenant du satellite et le distribuer dans la cabine. » Pour distribuer la connexion, Eutelsat s’appuie sur les compétences de Taqnia Space. Saudi Airlines sera la première compagnie à proposer ce service sur une centaine de vols commerciaux moyen et long-courriers, dès 2017. Une phase de test est en cours avec Orange et Air France.



Le projet d’Eutelsat prendra plus d’ampleur à l’horizon 2020-2021, avec le déploiement d’un satellite ViaSat 3, de son partenaire ViaSat. Ce satellite offrira une plus grosse capacité de trafic de données. Dans les faits, il devrait offrir une connexion de 30 Mbits en résidentiel et du haut débit en mobilité.



L’objectif à long terme d’Eutelsat est de toucher le particulier chez lui, mais aussi dans tous ses moyens de transport, que ce soit le train ou la voiture connectée.