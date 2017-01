La quatrième bêta d'iOS 10.2.1 est disponible en version publique

Il est désormais possible d’installer iOS 10.2.1 sur son iPad ou son iPhone. Cette toute nouvelle version n’est pas encore finalisée, mais disponible en bêta publique.

Il s’agit de la quatrième mouture d’iOS 10.2.1, certainement l’une des dernières si ce n’est la dernière avant la publication de la version finale. Accessible aux développeurs et aux utilisateurs inscrits au programme de test d’Apple, elle peut être téléchargée sur le portail du programme bêta d’Apple ou directement en OTA via un appareil compatible.



iOS 10.2.1 n’est pas une mise à jour majeure. Elle se concentre sur des correctifs et l’amélioration des performances du système d’Apple. Les prochaines innovations arriveront par la suite avec iOS 10.3 qui devrait apporter un mode cinéma aux iPad et iPhone. Ce dernier adapterait le comportement de l’appareil en abaissant la luminosité, en désactivant les sons tiers ou encore en bloquant les appels et messages, afin de ne pas sortir perturber le visionnage.

