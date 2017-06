iOS 11 : un dark mode au menu

D’après iTwe4kz, iOS 11 aurait introduit un dark mode. Quelques jours à peine après la keynote, les premiers testeurs de la version bêta réussissent à trouver des fonctionnalités cachées. En effet, lors de sa présentation, Apple n’avait pas évoqué l’existence ce mode "sombre".

Toutefois, il est important de préciser que ce mode sombre n’en est pas un à 100%. Le dark mode est présenté en effet avec une option appelée « inversion intelligente ». Elle permet de préserver les teintes des images, du contenu et de certaines applications. De plus, avec le mode sombre, l’utilisateur profite d’un dock et d’un écran plus foncé. Les barres de réseau et l’indication de la batterie changent également de teinte. Néanmoins, la plupart des applications restent relativement inchangées.

Il faut rappeler qu’iOS 11 n’est pour l’instant ouvert qu’aux développeurs en version bêta. Le dark mode devrait donc être plus complet lors de sa version finale prévue pour cet automne.



