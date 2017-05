Vers la mort programmée de l'iPad mini ?

L’iPad mini vivrait ses dernières heures, d’après les informations obtenues par Boy Genius Report d’une source chez Apple.

Lancée en 2012, cette gamme de petites tablettes de 7,9” a été mise à jour pour la dernière fois en 2015 avec l’iPad mini 4. Depuis, les chiffres de ventes se seraient écroulés. Les données sont « très clairs », explique l’informateur de Boy Genius Report qui ajoute que ses ventes ont été « cannibalisées par nos propres produits. » En effet, l’iPad mini s’est rapidement trouvé en porte-à-faux lorsqu’Apple a décidé de commercialiser des smartphones de grande taille. Les consommateurs se sont alors tournés vers les iPhone X Plus plutôt que d’acheter un iPhone et un iPad.

Il y a quelques semaines, Apple a lancé un nouvel iPad. Remplaçant l’iPad Air 2, il est plus puissant que lui (et donc que l’iPad mini 4), tout en reprenant le design du premier iPad Air et s’affichant à un prix très concurrentiel : 409 € (32 Go). Apple en a profité pour faire du ménage dans la gamme iPad min. Seule subsiste la quatrième génération, mais en une seule capacité de stockage : 128 Go, pour 489 €. Il ne faut alors dépenser que 20 € de plus pour avoir le nouvel iPad de 9,7” cité plus haut dans la même capacité de stockage. Pris en étaux entre cette grande tablette et les versions Plus des iPhone, l’iPad mini n’est plus vraiment intéressant.



Reste à savoir quelle fin de vie Apple prévoit pour l’iPad mini. Une disparition lente en laissant mourir les ventes ou un arrêt net à une date donnée ? Une information qui sera peut-être communiquée lors de la WWDC qui se tiendra début juin. C’est aussi à cet évènement que l’on attend la présentation d’un nouvel iPad Pro de 10,5”, lequel viendrait se glisser entre les deux déclinaisons déjà existantes.

