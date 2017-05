iPad Pro : un modèle de 10,5” sortirait en juin

Apple présenterait une nouvelle version de l’iPad Pro lors de la WWDC 2017, sa conférence développeur qui se tiendra en juin prochain.

On attendait cette mise à jour matérielle de l’iPad Pro en mars/avril. Finalement, Apple a lancé à la place un iPad d’entrée de gamme, plus à même de répondre aux attentes du grand public : performant tout en restant abordable.



Le nouvel iPad Pro est quant à lui apparu dans un listing de sortie de coques protectrices. Y est référencé un iPad Pro de 10,5” alors que les deux modèles actuellement commercialisés ont des diagonales respectives de 9,7” et 12,9”.



Il n’en fallait pas plus pour que les rumeurs enflent et avancent la sortie d’un nouvel iPad Pro. Pas d’informations techniques sur la configuration de cette tablette. On sait simplement que les coques qui lui sont destinées doivent sortir en juin. L’iPad Pro 10,5” devrait vraisemblablement faire de même.

