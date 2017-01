Deux iPad Pro 2 et un iPad Air 3 au printemps ?

iPad Pro 9,7”Trois nouveaux iPad pourraient apparaître au printemps prochain. Cette nouvelle fournée devrait aider à remonter les ventes de tablettes d’Apple, avance Ming-Chi Kuo, analyste souvent bien informé de KGI Securities.

Selon l’analyste, on aurait droit à une nouvelle monté en gamme avec tout en haut de l’échelle une nouvelle version de l’iPad Pro 12,9”. Suivrait un modèle de 10 ou 10,5”. Ces deux tablettes embarqueraient une nouvelle puce A10X, dérivée du processeur A10 des iPhone 7. En dernière position, un iPad de 9,7” remplacerait l’iPad Air 2 avec une configuration d’entrée de gamme, basée sur une puce A9, déjà utilisée par les iPhone 6s, 6s Plus et SE.



Ming-Chi Kuo envisage aussi que « la diminution de l'exposition à l'iPad mini » et un prix de vente moyen plus élevé compenseront la baisse de revenus du département tablette d’Apple.



S’il s’avère juste, ce rapport peut indiquer qu’Apple souhaite faire la différence entre les tailles d'écran pour orienter le consommateur. Avec trois tablettes, on aurait un modèle pour les professionnels, un milieu de gamme grand public et un entrée de gamme pour les petites bourses.

