iPhone 8 : de nouvelles photos dévoilent le futur design

Alors que Samsung a sorti récemment son Galaxy S8, on attend impatiemment la réaction d’Apple. Le constructeur devrait sortir à l’automne ses nouveaux iPhone. D’ici là, plusieurs photos des moules du smartphone ont déjà été publiées sur la toile.

Cette année, Apple fêtera les dix ans de l’iPhone. Alors que les iPhone 7 et 7 Plus sortis l’an dernier ne présentaient que peu d’innovations en termes de design, les nouvelles versions, prévues pour cet automne, devraient proposer un changement bien plus radical à en croire de nombreuses rumeurs. Ainsi, le smartphone pourrait être équipé, à l’instar du Galaxy S8, d’un grand écran sans rebord et sans bouton d’accueil.

Ce lundi, plusieurs photos des moules des iPhone 7s, 7s Plus et 8 (ou X) sont apparues sur Internet. Qu’il s’agisse du site Slash Leaks ou du compte Twitter VenyaGeskin1, il semble s’agir des mêmes moules. Si ceux-ci ne fournissent que peu d’informations sur le design final des prochains iPhone, on peut cependant distinguer les haut-parleurs en dessous de l’appareil, comme sur les précédentes versions, ainsi que les capteurs photo au dos. Il semblerait d’ailleurs que l’iPhone 8 soit équipé d’un double capteur photo arrière, avec les deux objectifs situés l’un en dessous de l’autre, à la verticale, quand le 7s Plus les placera à l’horizontale, comme sur l'iPhone 7 Plus.

Enfin, un autre point d’intérêt concerne le capteur d’empreintes digitales. S’il semble acquis que celui-ci devrait disparaître du bouton physique en façade, il ne semble pas situé au dos comme sur le Galaxy S8 ou les smartphones Huawei, comme l’indique VenyaGeskin1 : « Touch ID sera sur le bouton de mise sous tension ou dans l’écran (à 99 % PAS dans le dos) ».

Les iPhone 7s, 7s Plus et 8 (ou X) sont attendus pour cet automne, probablement annoncés dans le courant du mois de septembre, comme les iPhone 7 et 7 Plus l’an dernier.

