iPhone 8 : Apple pourrait repousser le lancement à 2018

Alors que certaines rumeurs annonçaient un retard de lancement de quelques semaines, il se pourrait que l’iPhone 8 ne soit pas commercialisé avant 2018. Cette information vient notamment d’analystes de la Deutsche Bank.

L’analyse de la Deutsche Bank s’est en effet basée sur un rapport de ValueWalk. Ce rapport note des difficultés techniques et des pénuries de certains composants essentiels à la fabrication de l’iPhone 8. Compte tenu de toutes ces barrières, il est donc fort possible qu’Apple ne puisse pas lancer son smartphone cet automne comme il en avait jusqu’ici l’habitude.



Malgré tout, la marque à la pomme ne laissera pas ses utilisateurs sans aucune offre pour les fêtes puisque l’iPhone 7 et 7 Plus sont toujours présents au catalogue.



