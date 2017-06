iPhone 8 : les rumeurs en schéma

iPhone 8 ?Deux photos de l’iPhone 8, a priori issues des chaînes de montage chinoises, ont fait surface sur Reddit. Elles ne présentent pas l’appareil en tant que tel, mais quelques-uns de ses composants, à savoir ses faces avant et arrière ainsi que son module photo.

Ces clichés correspondent parfaitement aux dernières rumeurs, à savoir que l’iPhone 8 adopterait une dalle bord à bord, similaire aux Galaxy S8 et S8+. Seule la partie haute de l’écran serait occupée par le haut-parleur, le capteur de luminosité et le capteur photo avant. La face arrière apparaît ici en verre et présente un espace vide pour accueillir verticalement le double capteur photo de l’iPhone 8. Aucune zone en revanche pour le TouchID. Apple aurait réussi à l’intégrer sous la dalle, contrairement à Samsung.

>>> iPhone 8 : en septembre comme prévu ?

iPhone 7s, iPhone 7s Plus et iPhone 8 ?À noter que la seconde photo présente la face arrière de l’iPhone 8 à côté de celles présumées des iPhone 7s et 7s Plus. D’après ce cliché, ces derniers devraient également adopter un dos en verre, ce qui laisserait supposer qu’ils bénéficieraient également de la charge sans-fil.



Bien évidemment, on ne peut certifier l’origine de ces informations. Aussi, sont-elles à considérer avec beaucoup de prudence. Si iOS 11, qui équipera la prochaine génération d’iPhone, a été présenté il y a quelques jours, il faudra attendre septembre prochain pour découvrir les iPhone 8 et 7s.