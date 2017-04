Il fabrique un iPhone 8 factice à partir des rumeurs

Le design officiel de l’iPhone 8 ne devrait pas être connu avant son annonce dans les prochains mois, mais les rumeurs continuent d’abonder pour imaginer à quoi ressemblera le prochain smartphone d’Apple. La dernière en date ne se contente pas d’une indiscrétion, puisque nous avons cette fois à faire à des photos, montrant un modèle factice d’iPhone 8, et permettant ainsi d’apercevoir ce qui pourrait être son nouveau design sous tous les angles.

Ces quelques clichés ont été réalisés et publiés sur Twitter par Benjamin Geskin, un internaute connu pour réaliser des modélisations de produits en fonction des rumeurs, permettant ainsi d’avoir une idée de son apparence avant son annonce officielle. Dans le cas de l’iPhone 8, il s’est donc inspiré des nombreuses rumeurs autour du smartphone, notamment des récentes fuites provenant des usines du chinois Foxconn, le principal assembleur de l’iPhone pour Apple.

Nous avons donc un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler le smartphone, notamment incurvé et dépourvu de bouton principal. On note également la présence de deux capteurs photo, disposés cette fois à la verticale et plus à l’horizontale, et le cadre en aluminium qui conserve les boutons traditionnels de l’IPhone : l’alimentation, les boutons de volume et l’interrupteur du vibreur. Ce modèle factice est toutefois assez sommaire : la Pomme n’y apparaît pas au dos de l’appareil, et on n’a pas d’aperçu de la connectique de l’appareil, qui est encore incertaine, puisqu’Apple pourrait envisager de passer à l’USB-C. Autre détail remarquable : l’épaisseur du smartphone pourrait être la même que celle de l’iPhone 7, soit 7,1mm.

Rappelons que l’iPhone 8 est attendu pour cet automne, et devrait symboliser les 10 ans du smartphone d’Apple. Outre un écran OLED, les rumeurs annoncent notamment un système de recharge sans fil, ou encore un système de réalité augmentée intégré à l’appareil.