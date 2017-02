iPhone 8 : la production commencerait en avance

Apple aurait quelque peu accéléré son calendrier habituel avec l’iPhone 8, selon des analystes du cabinet BlueFin Research Partners, qui indiquent que la production du prochain smartphone pourrait commencer dès le mois de juin. Généralement, la marque à la Pomme présente ses smartphones à l’automne, et la production de ces derniers ne précède l’annonce que de peu, mais la note indique que cela ne devrait pas avoir d’incidence sur la date de l’annonce du nouveau smartphone, toujours attendue pour la fin de l’année.

Apple s’attendrait à un succès considérable pour son iPhone 8, qui célèbrera le dixième anniversaire de son téléphone, au point d’avoir commencé la production plus tôt qu’à l’accoutumée. Le but serait évidemment d’éviter les ruptures de stock, un classique dans les premières semaines d’un lancement d’iPhone.

L’anniversaire de l’iPhone ne serait cependant pas la seule raison pour laquelle Apple s’attendrait au succès, mais aussi les nombreuses nouveautés qui pourraient accompagner ce smartphone, et qui s’étaient faites assez discrètes sur l’iPhone 7. Les dernières rumeurs parlent en effet d’un écran OLED incurvé recouvrant la totalité de la surface de l’appareil, et incluant donc également le bon vieux bouton principal et son capteur Touch ID, le tout dans un châssis entièrement en verre dans lequel se cacherait également un système de recharge sans fil, et même un système de reconnaissance faciale.