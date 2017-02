iPhone 8 : la recharge par induction malgré les problèmes de surchauffe ?

Un rendu non officiel de l'iPhone 8 qui serait équipé d'un dos en verre

Selon un analyste de l’entreprise KGI Securities, les prochaines versions de l’iPhone devraient toutes trois profiter d’une technologie de recharge sans fil, malgré des risques de surchauffe des smartphones.

>>> iPhone 7 : comment ajouter la recharge à induction pour 20€

Alors que les prochaines versions de l’iPhone ne sont pas attendues avant la rentrée de cet automne, Ming-Chi Kuo, analyste taïwanais du cabinet KGI Securities, affirme que les trois futurs modèles d’iPhone seront dotés d’une technologie de recharge sans fil par induction. Une technologie qui a jusqu’ici toujours été boudée par Apple, contrairement à certains concurrents comme Nokia, Samsung ou LG. Cependant, la firme américaine devrait proposer cette technologie sur l'iPhone 8 à en croire la note de Ming-Chi Kuo dévoilée par le site Business Insider.

L’analyste de KGI Securities tempère toutefois les bienfaits pratiques de la recharge sans fil en expliquant qu’elle n’est pas sans poser de problème pour la température du smartphone, qui devrait avoir une coque en verre : « L’adoption d’un dos en en verre et de la recharge sans fil aura un impact négatif pour le système thermique des trois modèles d’iPhone prévus cette année, avec un plus gros impact pour le modèle OLED. Le système thermique devient plus efficace avec un dos en verre, par rapport à un dos en métal comme c’était le cas des iPhone précédents. Par ailleurs, la recharge sans fil a tendance à augmenter la température des appareils ».

Apple devrait annoncer trois nouveaux iPhone cet automne, pour célébrer les dix ans de son premier smartphone. L’un d’entre eux, positionné comme le modèle haut de gamme, pourrait bénéficier d’un écran OLED de 5,8 pouces. Les nouveaux iPhone devraient être annoncés, comme tous les ans, en septembre prochain.