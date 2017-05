iPhone 8 : en septembre comme prévu ?

Les rumeurs sur un retard de la production de l’iPhone 8 se font plus persistantes. Selon un analyst de KGI Securities, le smartphone d’Apple demanderait des composants complexes qui ne permettraient pas de lancer la production de masse qu’à partir du mois d’octobre. Le spécialiste parle notamment de l’écran OLED, des caméras AR/VR, des capteurs 3D et des matériels nécessaires pour le chargement sans fil. En outre, l’assemblage de ces composants demanderait une méthode plus complexe qui ne permettrait pas d’honorer les délais.

Des arguments que rejette la banque américaine Morgan Stanley comme le rapporte Seeking Alpha. L’entreprise affirme que l’iPhone 8 ne rencontrera aucun retard. Le smartphone devrait ainsi arriver en septembre, une période privilégiée par Apple pour annoncer ses nouveaux iPhone. Et il semble que les acteurs financiers soient d’accord avec l’analyse de Morgan Stanley. Le prix des actions d’Apple a en effet augmenté alors que les rumeurs sur son retard s’étaient un peu dissipées.

Si la production ne rencontre aucun problème, les iPhone 7s, 7s Plus et 8 arriveront à temps pour marquer les dix ans du smartphone de la marque à la pomme.

