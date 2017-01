iPhone 8X le concept qui donne vraiment envie

Introducing iPhone 8 - 'X' Edition

En attendant la sortie définitive de l’iPhone 8, voici un nouveau concept de smartphone baptisé iPhone 8X. Ce dernier donne un aperçu de ce que pourrait être le smartphone qui marquera les 10 ans d’iPhone. Bien évidemement rien ne laisse présager qu'Apple reprendra les bonnes idées de ce smartphone tout en verre et en acier.

L’iPhone 8X est le fruit du travail du designer Imran Taylor qui a mis en lumière sa création à travers une vidéo. Le smartphone s’y affiche recouvert de verre à l’avant comme à l’arrière. Il affiche également une bande en acier inoxydable. Imra Taylor a changé l’emplacement de la caméra et il a introduit un Smart Connector. Cette technologie présente pour la première fois sur l’iPad Pro de 12,9 pouces, transfère à la fois les données et l’énergie entre l’appareil et son périphérique. Les rumeurs sur sa présence sur l’iPhone semblent avoir séduit le designer.

En tout cas, cette fonctionnalité intéressante serait un atout pour l’iPhone 8. Mais il ne faut pas oublier que cette vidéo ne montre qu’une éventualité parmi tant d’autres. La version finale reste encore floue.

