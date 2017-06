iPhone 8 : le (très) grand écran se dévoile un peu plus

L’iPhone 8 fait à nouveau parler de lui, notamment pour son écran OLED. Selon Macrumors, le prochain smartphone d’Apple pourrait disposer d’une dalle OLED affichant une résolution de 2800 x 1242, bien supérieure à celle de 1920 x 1080 de l’iPhone 7 Plus.

Cette résolution native permettrait d’afficher une image encore plus fine, et comprendrait toute la surface de l’appareil. Les précédentes rumeurs faisaient effectivement état d’un iPhone se débarrassant du bouton principal, qui cèderait alors sa place à l’écran étendu pour occuper cet espace. La zone où se trouvait avant le bouton serait alors remplacée par une « Function area » dont la fonction n’a pas été définie : elle pourrait accueillir un dock similaire à celui des iPhone actuels, ou regrouper des fonctions et boutons contextuels en fonction de l’application affichée à l’écran. Ainsi, cette dalle de 5,8 pouces réservera une zone nommée « Display area », d’une résolution de 2436 x 1125, pour l’affichage classique, tandis que la « Function area » occupera le reste de l’espace en bas de l’écran.

Apple devrait annoncer sa nouvelle gamme d’iPhone cet automne, lors de sa conférence annuelle qui se tient habituellement entre septembre et octobre, et qui précède de quelques jours la sortie des nouveaux modèles. Cette année, on s’attend à ce que le constructeur lance un modèle spécial pour célébrer les 10 ans de son smartphone, qui présenterait notamment un châssis tout en verre, un système de chargement sans fil ou encore de la réalité augmentée.