10 ans après, l'iPhone Edge s'arrache à prix d'or

Le début de l’année 2017 a sonné les dix ans de l’iPhone. Présenté le 9 janvier 2007, le premier téléphone d’Apple est aujourd’hui un objet collector qui peut s’arracher à prix d’or.



Sur les sites d’enchères en ligne, comme ebay, l’iPhone Edge, iPhone 2G ou iPhone 1, en fonction de l’appellation qu’on lui accorde, se négocie au prix fort. Si l’on en trouve à partir d’une cinquantaine d’euros, il ne s’agit alors que d’appareils en panne ou bien trop abîmés pour prétendre à plus. Le gros des troupes se situe plutôt aux alentours de 500 euros. Là, on a droit à la boîte, aux accessoires et à un smartphone en bon état, usure naturelle en sus.



Mais pour toucher le véritable Graal, il faut mettre plus, beaucoup plus. Un iPhone Edge 8 Go qui n’a jamais été ouvert est ainsi parti aux enchères à 10 000 euros, en décembre dernier. Plus récemment, le 8 janvier, c’est son homologue de 16 Go qui a été vendu 22 900 euros. Pour trouver un record, il faut se tourner vers les États-Unis. Un iPhone 2G de 8 Go, jamais ouvert et accompagné d’accessoires promotionnels, a été vendu 25 000 $, soit près de 24 000 euros.



Dix ans après sa première apparition, l’iPhone rejoint les rangs des premiers Mac en gagnant son statut d’objet collector dont la côte ne cesse d’augmenter.

