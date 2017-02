iPhone 7 noir de jais : une peinture fragile ?

Ce que l’on redoutait est arrivé. L’iPhone 7 noir de jais semble vieillir très mal et sa peinture ne résisterait pas à l'usage. En effet, de nombreux utilisateurs se sont plaints auprès d’Apple. Depuis quelque temps, Apple n’arrête pas de voir le nombre commentaires s’accroître sur son forum de support. Les propriétaires de l’iPhone 7 noir de jais sont de plus en plus nombreux à se plaindre de la peinture de leur smartphone et Apple compte déjà plusieurs pages de plaintes.



Les utilisateurs déclarent que leur iPhone possède plusieurs rayures de peinture au niveau des bordures et à l’arrière de l’appareil. Certains affirment que la peinture a tendance à partir à ces endroits même lorsque le smartphone est protégé par une coque.



Apple n’a apparemment pas décidé de dédommager ses clients, car il s’agirait d’un défaut superficiel lié à l’usure du smartphone. Néanmoins, certains commentaires relatent que les rayures de peintures ont commencé à apparaître peu de temps après l’achat. Certains utilisateurs ont réussi à régler le problème en appliquant de la peinture acrylique chez un commerçant tiers.

>>> Lire aussi : Pour 1000€, un iPhone 8 sans boutons?