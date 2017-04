Il a fabriqué son iPhone tout seul et nous explique comment

How I Made My Own iPhone - in China

Pour beaucoup d’utilisateurs, la façon dont sont fabriqués les nouveaux iPhones est un vrai casse-tête, car rien n’est remplaçable par soi-même. Il n’est pas possible de retirer la batterie pour en placer une autre ou d'avoir accès au système interne.



C’est pourquoi un YouTubeur, dont la chaine est « Strange Parts », a décidé de relever le défi de fabriquer son propre iPhone. Pour cela, il a visité pendant des semaines les usines de fabrication de pièces détachées de la région de Shenzhen en Chine, dans le but d’avoir tout ce qu’il faut pour assembler son iPhone avec un résultat impressionnant.



À côté de l’intérêt de voir le processus de fabrication employé, il est intéressant dans cette vidéo de voir précisément à quoi ressemblent certaines pièces détachées lorsqu’elles ne sont pas assemblées comme les LED, l’écran LCD ou encore les boutons.



La vidéo dure 23 minutes. L'homme en profite pour expliquer le processus de fabrication et la complémentarité des parties du smartphone.