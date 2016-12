iPhone 7s : écran 5 pouces et double capteur vertical ?

Des rumeurs circulent actuellement sur la sortie d’une version 5 pouces améliorée de l’iPhone 7. Se plaçant visiblement dans le milieu de la gamme de 2017 de l’entreprise à la pomme, ce smartphone ne serait autre que l’iPhone 7s. C’est un distributeur taiwanais qui aurait dévoilé ce nouveau modèle qui serait une version alternative de l’iPhone 7, avec un plus grand écran notamment, mais aussi quelques ajouts comme la double caméra de l’iPhone 7 Plus réarrangée à la verticale.



En plus de caractéristiques techniques plus poussées, ce nouveau smartphone devrait avoir une ergonomie facilitant une prise en main plus confortable. Les rumeurs évoquent également un coloris alternatif, rouge, jusqu'ici pas encore proposé par Apple pour ses mobiles. D’ailleurs l’écarlate serait apparemment une nouveauté pour la gamme de 2017 toute entière. D’après les différentes discussions autour des nouveaux modèles de l’année qui s’annonce, il faudrait s’attendre à 3 nouveaux modèles, dont un plus haut de gamme, avec un écran OLED, l’iPhone 8 ?