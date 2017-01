iPhone 7 subventionné : quel est le meilleur forfait ?

Quel opérateur propose le meilleur prix sur le smartphone de mes rêves ? Pour répondre à cette question, nous avons comparé les offres des opérateurs sur une sélection des meilleurs smartphones de 2016. Nous débutons avec l'iPhone 7 dans sa version 32 Go, suffisante pour la plupart des usages actuels.



L’iPhone 7 est une nouvelle réussite pour Apple. Sans bousculer les codes du genre, il parvient comme à son habitude à se renouveler suffisamment. Ses forces sont une finition exemplaire, un capteur principal à l’aise dans toutes les situations, mais aussi une autonomie revue à la hausse et un écran bien calibré. Embarquant les dernières technologies d’Apple, ce bijou mobile se négocie encore à plus de 700 €, en 32 Go.