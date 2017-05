iPhone 8 : avec des AirPods en cadeau ?

Concept d'iPhone 8 (Credit: Gabor Balogh)Selon un rapport d’analyse du cabinet JPMorgan, Apple glisserait une paire d’AirPods dans chaque boîte d’iPhone 8. Lancés fin 2016, les AirPods sont les écouteurs sans-fil d’Apple. Vendus 179 €, ils sont faciles à utiliser et fonctionnent de concert avec Siri. Légers, ils offrent également une qualité audio satisfaisante, sans pour autant surpasser leurs concurrents.

S’ils se retrouvent bien livrés en pack avec l’iPhone 8, la facture en serait-elle alourdie ? Personne n’en sait rien. En revanche, cela pourrait bien signifier qu’Apple ne compte en rien remettre un port jack sur ses smartphones. JPMorgan dessine également un croquis de l’iPhone 8. Selon lui, son écran Oled de 5,8” tiendrait dans une coque de dimensions identiques à celles d’un smartphone de 5,5”, soit celles de l’iPhone 7 Plus. Pour ce faire, l’écran serait bord à bord.



Enfin, le cabinet indique que le coût de production de l’iPhone 8 serait de 75 à 80 $ plus cher que celui des iPhone 7s et 7s Plus. Une différence qu’Apple devrait répercuter exponentiellement sur le consommateur final.

