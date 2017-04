iPhone 8 : rechargeable sans fil, d'après le PDG de Powermat

Apple aurait intégré un système de chargement sans fil dans l’iPhone 8. Des rumeurs évoquaient déjà cette caractéristique adoptée depuis longtemps par certains constructeurs de smartphones Android, mais pas encore par Cupertino.



L’information provient d’une déclaration d’Elad Dubzinski, PDG de Powermat, un fabricant d’accessoires de charge par induction. Il indique dans un communiqué de son entreprise qu’« avec Apple qui a récemment annoncé que la recharge sans fil allait être intégrée dans le prochain iPhone, nous sommes finalement au seuil de l’adoption générale. »



Une déclaration qui sonne comme une confirmation des rumeurs évoquées plus haut. Mais depuis, Powermat est revenu sur les propos de son président. Dans une réponse transmise à Cult of Mac, un représentant du groupe explique que « ce ne sont que des spéculations à ce point. Nous n’avons aucune information interne. Désolé de vous avoir induit en erreur. »



Elad Dubzinski aurait-il donc parlé trop vite ou en aurait-il plutôt trop dit ? Quoi qu’il en soit, on est sûr d’une chose, c’est qu’Apple a rejoint en début d’année le Wireless Power Consortium (WPC), lequel traite bien évidemment des sujets de charge sans fil.



Mais il n’est nullement requis d’attendre l’iPhone 8 pour profiter de la charge par induction sur un iPhone. Avec deux accessoires valant une poignée d’euros, il est très facile d’ajouter cette fonction à n’importe quel iPhone déjà existant.

>>> iPhone 7 : comment ajouter la recharge à induction pour 20€