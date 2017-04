iPhone 8 : avec un écran Oled, mais plat ?

Imran Taylor / ConceptsiPhoneSelon de récentes informations du blog Macotakara, Apple utiliserait bien une dalle Oled dans la conception de son iPhone 8, mais elle ne serait pas incurvée.

L’une des rumeurs les plus insistantes au sujet de l’iPhone 8 est son écran qui utiliserait une dalle Oled incurvée. Macotakara ne soutient pas la totalité de cette affirmation. L’écran de l’iPhone 8 serait plat et non 2,5D, soit avec des bords arrondis.



Pour justifier cette approche, le blog explique qu’Apple a testé différents prototypes et s’est donc fourni en composants divers. Dalles plates et incurvées auraient été acquises par Cupertino, de quoi lancer les rumeurs autour d’une dalle incurvée. Macotakara ajoute qu’Apple est actuellement en phase de finalisation des spécifications de conception de l’iPhone 8. Les prochaines rumeurs pourraient donc gagner en véracité.



Quoi qu’il en soit, si l’on est sûr d’une chose, c’est bien qu’Apple réussit encore et toujours à brouiller les pistes.

