Pour 1000€, un l'iPhone 8 sans boutons ?

Un bien joli concept.Si l’on en croit les sources de FastCompany, Apple célèbrerait les 10 ans de l’iPhone avec une édition spéciale. Celui qu’on nomme iPhone 8 serait un symbole de rupture, un appareil dépourvu de tout bouton et vendu à tout juste 1000 $.

Un tarif toujours plus élevé, mais qui demeure en rapport avec l’actuelle tarification de l’iPhone 7, le modèle le plus important, le 7 Plus 256 Go, étant affiché à 969 $. À cela, il faut ajouter que l’iPhone 8 devrait apporter son lot d’innovations avec notamment un écran Oled de 5,8” qui s’étendrait sur toute la face avant du téléphone et un surplus de mémoire.

>>> Une dalle Oled en plastique pour l'iPhone 8 ?

Mais la nouveauté majeure de cet iPhone 8 serait la disparition de tous les boutons physiques. Après le bouton Home avec l’iPhone 7, ce sont les touches Power et de volume qui seraient, à leur tour, remplacées par des surfaces sensitives. Celles-ci se fonderaient dans un nouveau cerclage en acier inoxydable. Il remplacerait l’aluminium, beaucoup plus coûteux. Tant que l’on parle du design, le dos de l’iPhone 8 serait en verre et non en métal, toujours selon les sources de FastCompany.



Apple accompagnerait cet iPhone 8 de déclinaisons pour former la nouvelle gamme 2017. Il s’agirait de deux iPhone 7s de 4,7” et 5,5” aux caractéristiques plus modestes. Nul écran Oled, mais du LCD pour eux. Néanmoins, ils devraient être équipés d’un double capteur photo, jusqu’alors réservé à l’iPhone 7 Plus, l’actuel haut de gamme d’Apple.

>>> iPhone 8 : la production commencerait en avance