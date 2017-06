iPhone 8 : de nouveaux rendus avec iOS 11

Apple a présenté il y a quelques jours iOS 11. La nouvelle version de ce système d’exploitation est d’ores et déjà disponible en bêta pour les développeurs. iDropNews en a profité pour mettre à jour ses rendus d’iPhone 8.



Ceux-ci mettent en avant un appareil avec une face avant largement occupée par une dalle bord à bord. Seul un espace de la partie haute n’est pas recouvert. C’est ici que seraient installés le haut-parleur, le capteur de luminosité et le capteur photo avant. Une disposition qui va à l’encontre d’autres rumeurs, lesquelles avancent que tous ces accessoires seraient contenus sous l’écran.



Le papier d’iDropNews ajoute que la face avant de l’iPhone 8 comporterait également « un laser et un capteur infrarouge ». Couplés à une double caméra 3D, ils apporteraient la reconnaissance faciale et de l’iris à ce futur iPhone. La grande question concerne toujours la position du TouchID. Certains pensent qu’il serait installé au dos de l’appareil, d’autres qu’il serait placé sous la dalle, hypothèse soutenue par iDropNews.



De son côté, iOS 11 pourrait tout à fait s’accommoder de ce design sans bouton d’accueil, comme le suggèrent les rendus d’iDropNews.