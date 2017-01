iPod Nano 1G : le remplacement, c'est terminé

Apple a mis un terme à son programme d’échange des iPod Nano de première génération. Sans crier gare, le constructeur a tout bonnement supprimé cette référence de sa liste d’appareils éligibles à ce programme.

Lancé en 2005, ce baladeur était le successeur de l’iPod mini. Encore plus petit, il était disponible en 1, 2 ou 4 Go. Depuis 2011 (2010 au Japon), il était possible de se voir échangé cet iPod Nano 1G, les premières versions de celui-ci étant équipées de batteries parfois instables. Elles pouvaient surchauffer et n’étaient donc pas sûres pour l’utilisateur.



Les années passant, Apple a vu son stock fondre comme neige au soleil. Dans l’incapacité de redonner un iPod Nano 1G, il distribuait alors des iPod Nano de dernière génération aux consommateurs touchés par le problème de batterie cité plus haut. Une belle aubaine qui est désormais indisponible.

