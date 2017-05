iTunes va bientôt débarquer sur le Windows Store

Apple va bientôt proposer son application iTunes sur Windows Store. Microsoft a annoncé la nouvelle surprenante lors de sa conférence Build 2017. L’application iTunes faisait partie des applications les plus recherchées non présentes sur Windows Store.

Lors de sa conférence, Microsoft a donc annoncé l’arrivée de plusieurs applications, dont Spotify. Mais l’arrivée d’iTunes est la nouvelle la plus surprenante. Apple devra donc proposer une version optimisée d’iTunes pour Windows 10. Les utilisateurs d’iPhone ne devraient plus avoir de soucis pour synchroniser leur smartphone avec leur ordinateur Windows.

iTunes devrait arriver sur le Windows Sotre avant la fin de l’année, mais la date exacte n’a toujours pas été communiquée. Microsoft serait également en pourparlers pour ajouter les applications Adobe et Gooble Chrome. En plus d'iTunes, Windows Store accueillera également l'application Spotify.



