Jabra lance l'Evolve 75, le casque antibruit pour survivre en open space

Les bureaux en open space sont destinés à favoriser la collaboration et la communication entre les employés. Mais ils peuvent présenter un aspect plus pénible. Selon une étude commandée par Jabra, 78 % des personnes concernées pensent que cette disposition a un impact négatif sur leur productivité. L’entreprise spécialisée dans l'audio est partie de ce constat pour concevoir son nouveau casque-micro sans fil haut de gamme, l’Evolve 75.

Jabra met ainsi l’accent sur la réduction de bruit active qui permet de se concentrer un peu plus sur sa tâche. Un microphone capte le profil sonore de l’environnement et la technologie de Jabra prend le relais pour neutraliser les bruits ambiants. Le casque Evolve 75 dispose également d’un indicateur qui joue le rôle d’un panneau « ne pas déranger ». Par ailleurs, l’utilisateur dispose de plus de liberté avec la connectivité double Bluetooth. Le casque est capable de gérer simultanément deux périphériques. La portée avec les smartphones est limitée à 10 mètres et atteint les 30 mètres avec les ordinateurs portables. Enfin, l’Evolve 75 affiche une autonomie de 15 heures.

Si la prise minijack a été abandonnée, le constructeur se rattrape avec la possibilité de relier le périphérique à un ordinateur par USB. Pesant 177 g malgré ses transducteurs de 40 mm, Jabra Evolve 75 promet un son HD. Seul, le casque-micro est proposé à 340 €, mais avec le socle de recharge, il faudra débourser 401 $ pour en profiter.