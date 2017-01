Terminator pourrait bientôt retrouver son papa

James Cameron, le père de Terminator, qui a réalisé les deux premiers opus, mais pas les suivants, sera-t-il bientôt de retour sur la franchise qui l'a rendu célèbre ? C'est ce qu'affirme le site Deadline.



Selon les informations obtenues par Deadline, James Cameron devrait faire son grand retour sur Terminator à compter de 2019. Cette année-là, le réalisateur devrait récupérer les droits sur sa création, 35 ans exactement après le premier volet. Autre information : James Cameron aurait décidé de recruter Tim Miller, le réalisateur de Deadpool et Deadpool 2. L'objectif serait de produire à la fois un reboot, mais également une conclusion à la saga. On ignore néanmoins si Arnold Schwarzenegger reprendra son rôle phare et si l'on entendra son fameux « I'll be back » une dernière fois.



James Cameron n'a pas travaillé sur la franchise depuis Terminator 2. Il n'a jamais été impliqué dans les trois films qui lui ont succédé (Terminator 3 Le Soulèvement des machines, Terminator Renaissance, Terminator Genisys), ni même sur la série TV (Terminator Les Chroniques de Sarah Connor). Or, s'il récupère les droits de Terminator en 2019, Megan Ellison, qui les détient actuellement, peut pleinement décider de produire un nouveau film entre temps. Rappelons qu'elle les avait acquis en 2013 pour 20 millions de dollars, et qu'il s'en était suivi un (désastreux ?) Terminator Genisys. À l'époque, elle avait annoncé que Terminator Genisys serait en réalité le premier d'une trilogie, mais le projet semble actuellement au point mort.



>> 30 robots qui ont marqué l'histoire du cinéma