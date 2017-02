Le Japon échoue sa mission de nettoyage des déchets spatiaux

L’agence spatiale japonaise (JAXA) vient de voir sa mission de nettoyage dans l’espace échouer. Le nettoyeur expérimental baptisé Kounotori 6 censé s’attaquer à la pollution en orbite autour de la Terre n’a pas réussi à déployer son câble.



Des millions de déchets sont en orbite autour de la Terre et la JAXA s’était donné la mission de s’en débarrasser, car ils représentent un danger pour les satellites et les futures missions. Ces déchets sont des morceaux d’anciens satellites et de pièces de fusée.



Les chercheurs avaient lancé Kounotori 6 vers l’ISS afin d’effectuer cette lourde mission. Le vaisseau devait déployer un câble de 700 mètres de longueur. Après s’être lié au débris, le câble était censé interagir avec le champ magnétique de la Terre et faire pénétrer le déchet dans l’atmosphère. Une fois que le déchet ne serait plus en orbite, celui-ci se transformerait en cendres avant même d’atterrir sur la planète.



Malheureusement, hier, à cause d’une raison technique qui reste inconnue, le câble de Kounotori 6 n’a pas pu se déployer. De plus, le vaisseau est lui-même sorti d’orbite entraînant ainsi sa mort avant même d’avoir accompli sa tâche.

