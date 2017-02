Jaybird lance ses écouteurs intra X3 pour le sport

La marque américaine Jaybird vient d’annoncer ses nouveaux écouteurs, les X3. Ces intra-auriculaires Bluetooth ont été conçus principalement pour les sportifs. Jaybird, en spécialiste du sport, revient sur le marché français, une seconde fois, après le lancement de son casque haut de gamme freedom cet été. Le X3 est le successeur du X2, un casque intra qui était réservé au marché américain. Ce nouveau modèle gagnerait en autonomie et en compacité. En effet, la taille du speaker a été réduite de 20% par rapport au X2.

Des intras pour tous types d’oreilles

Le principal atout des X3 est donc leur taille très compacte : 2,3cm x 1,3cm pour 13 grammes seulement. L’autre avantage de ces intras Bluetooth 4.1, c’est leur modularité et la possibilité de les personnaliser leurs embouts à souhait. Avec 12 types d’embouts différents (en caoutchouc lisse ou à mémoire de forme) et 6 paires d’“ailettes” de taille variée il est très facile de trouver le format le plus adapté à ses oreilles. Le choix du système d'accroche (au dessus ou en dessous de l’oreille) leur permet aussi une plus grande polyvalence.



Côté autonomie Jaybird annonce 8 heures d’écoute et permet également de les charger rapidement avec un système quick charge qui offre 1h d’autonomie pour 15 mn de recharge. Pensés pour les sportifs, les X3 sont “sweat proof”, c’est à dire résistants à la sueur mais aussi à la pluie. Enfin, le contrôleur des X3 intègre un micro multidirectionnel pour prendre des appels, mais aussi un raccourci compatible avec Siri et Google Assistant.

Une application toujours aussi utile

Les casques Jaybird fonctionnent avec une application iOS et Android : MySound. Celle-ci n’est pas indispensable pour utiliser les intras mais elle peut être très utile : elle permet de gérer les différentes fonctionnalités des intras, comme l’option “share me” qui permet d’utiliser plusieurs paires d’écouteurs à partir d’une seule source audio. Enfin, l’application intègre un égaliseur pour modifier le son à souhait. Gros avantage : ces réglages musicaux sont sauvegardés dans le casque directement. Les intras Jaybird X3 seront disponibles en France dès la semaine prochaine en deux coloris : noir et blanc. Ils seront vendus en exclusivité dans les magasins Fnac au prix de 129€.