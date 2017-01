[CES] JBL annonce des écouteurs pour l’Oculus Rift

Harman arrive sur le marché de la réalité virtuelle avec deux nouveaux écouteurs, les JBL OR300 et OR100. Conçus pour l’Oculus Rift, ils favorisent une expérience sonore immersive grâce à la pureté de la basse.

La technologie JBL au service de la réalité virtuelle

Les deux écouteurs préservent le porteur du bruit ambiant et offrent un paysage audio qui améliore l'expérience VR. Ils sont compatibles avec le connecteur d'écouteur du casque et un bon calibrage assure une connexion fiable et sans problème. De plus, ils sont livrés avec un étui de rangement spécifique.



Les JBL OR300 ont reçu le prix CES de l’innovation. Légers et confortables, ces écouteurs supra-auriculaires conviennent aux longues sessions de jeux, de films ou d’évènements en direct grâce à un design approprié et la douceur des coussinets. Ils seront disponibles au mois de mars prochain et coûteront 149 dollars.



Les JBL OR100 offrent aussi des embouts personnalisables et facilitent l’immersion de l’utilisateur dans un univers virtuel. À ce propos, Dave Rogers, vice-président chez Harman, souligne que « le son joue un rôle crucial dans les expériences de réalité virtuelle et augmentée ». Ce modèle sera proposé à 79 dollars. Pour information, JBL a aussi présenté deux nouvelles gammes d’enceintes : les Flip 4 et la Pulse 3.



