[Promo] JBL Xtreme : 216 € pour l'une des meilleures enceintes Bluetooth

Cette enceinte Bluetooth cylindrique assez imposante (28,3 x 12,6 x 12,2 cm pour 2,1 kg) est proposée par le site italien d'Amazon à 215,91 € (avec les frais de port vers la France), contre 250 à 300 € en France. Équipée de quatre haut-parleurs (deux tweeters et deux woofers), elle délivre un son de grande qualité, avec une puissance très appréciable. Les basses sont bien restituées, sans perturber pour autant la précision des médiums et des aigus.

L'enceinte résiste aux projections d'eau et ne craint donc pas la pluie ou les éclaboussures au bord de la piscine ou de la baignoire. Il ne faut toutefois pas l'immerger.

La JBL Xtreme intègre une batterie de 10 000 mAh, qui lui procure une autonomie pouvant aller jusqu'à 15 heures (en fonction du volume sonore). Et grâce à ses deux ports USB, elle peut également recharger un smartphone ou une tablette.

Pour le reste, l'enceinte est munie d'un micro, qui permet de recevoir des appels en mode mains-libres. Enfin, via l'application JBL, vous pouvez utiliser la fonction JBL Connect pour exploiter deux enceintes JBL afin de former un système audio plus performant.

>>> Retrouvez tous les bons plans de la rédaction

>>> Tom's Bons Plans est aussi sur Twitter !





>>> Lire : Comparatif : quelle est la meilleure enceinte Bluetooth portable ?