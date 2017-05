Jessica Jones en bien mauvaise posture dans la saison 2

Dépressive et mal fringuée, Jessica Jones a su conquérir depuis 2015 le cœur de millions de spectateurs et est devenue l'une des portes-étendards de Netflix, qui a rapidement mis en chantier une seconde saison. Le tournage de la série ayant débuté en avril dernier, voilà qu'une poignée de photos de cette nouvelle saison viennent d'être diffusées sur la Toile.



Il y a déjà plus d'un an et demi, Netflix diffusait une série de super-héros à contre-courant de tout ce qu'on avait pu voir jusqu'à présent. Jessica Jones n'a rien de l'héroïne qui s'envole pour sauver le monde et casser du super-vilain. Elle est détective privée, et est longtemps restée sous la domination de Kilgrave, un homme capable de manipuler les pensées et la volonté d'autrui. Après un final tonitruant dans la première saison, on se demande désormais quel sera le super-vilain que la jeune femme va devoir affronter dans la seconde. Pour l'instant, Netflix et Marvel n'ont rien laissé fuiter. En revanche, si l'on en croit les premières photos de la nouvelle saison qui viennent d'être publiées, il semble que Trish Walker (Rachael Taylor) prenne de plus en plus d'importance et se retrouve au cœur de la tourmente, au même titre bien évidemment que Jessica Jones (Krysten Ritter).

Autre révélation : à gauche de la photo ci-dessous, on entraperçoit également Eka Darville, campé par l'acteur Malcolm Ducasse (l'un des personnages principaux de la première saison). Bien que la production n'a pas encore confirmé le retour de ce personnage, il semble bien qu'il soit au casting de la saison deux.

La nouvelle saison de Jessica Jones devrait être diffusée en 2018, après la retransmission de The Punisher... À moins que Netflix nous réserve une surprise d'ici la fin de l'année, qui sait ? Quoi qu'il en soit, on pourra toujours voir la jeune héroïne dans la série The Defenders, qui sera diffusée dans son intégralité à compter du 18 août prochain et dont une première bande-annonce est visible depuis quelques semaines.

